هيغواين.., ساعات, وتكتمل, الصفقة, المرتقبة,

اقترب المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين من تغيير قميص ميلان الإيطالي والانتقال صوب تجربة جديدة في بطولة مختلفة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء، إن هيغواين بات قريبا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد إلى فريق تشلسي، مشيرة إلى أن "الصفقة ستتم خلال الساعات القليلة المقبلة".وذكر المصدر أن مدرب تشلسي، ماوريتسيو ساري، طلب من إدارة الفريق حسم الصفقة قريبا، من أجل تسريح ألفارو موراتا.وحسب المصدر نفسه، فإن هيغواين، ممثلا بوكيل أعماله، ومسؤولي تشلسي، اتفقا على بنود العقد، فيما يتوقع أن يجري التوقيع الرسمي اليوم الأربعاء.