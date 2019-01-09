فيديو, وصور-مصرع, مجدي, زياد, ابو, علو, (25, عاما), من, معاوية, واصابة, اخرين, بحادث, قرب, مفرق, وادي-عارة, على, شارع, 6,

وقد تم اقرار وفاة احد المصابين في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه فيما تم نقل باقي المصاببن للمستشفى لتلقي العلاج.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير .

لقي الشاب مجدي زياد ابو علو (25 عاما) من قرية معاوية مصرعه واصيب 8 اشخاص اخرين احدهم اصابته متوسطة اثر انقلاب سيارة تجارية على شارع 6 قرب مفرق وادي عارة ظهر اليوم الاربعاء .

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