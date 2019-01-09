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فيديو وصور-مصرع مجدي زياد ابو علو (25 عاما) من معاوية واصابة اخرين بحادث قرب مفرق وادي-عارة على شارع 6



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب مجدي زياد ابو علو (25 عاما) من قرية معاوية  مصرعه واصيب 8 اشخاص اخرين احدهم اصابته متوسطة اثر انقلاب سيارة تجارية على شارع 6 قرب مفرق وادي عارة ظهر اليوم الاربعاء .


وقد تم اقرار وفاة احد المصابين في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه فيما تم نقل باقي المصاببن للمستشفى لتلقي العلاج.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير .




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