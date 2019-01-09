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اجتماع بين نتنياهو وترامب قبل الانتخابات باسبوعين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 من المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات للكنيست باسبوعين. 


وذكرت مصادر صحفية اليوم ان الاجتماع قد يعقد في البيت الأبيض علما بان نتنياهو سيشارك في مداولات اللوبي الأمريكي اليهودي المؤيد لاسرائيل ايباك




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