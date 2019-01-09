ضبط, سائق, 24, عاما, من, حيفا, يقود, ورخصته, مسحوبه, في, طريقه, لزيارة, صديقه, بالسجن, فسجن, الى, جانبه,

اعتقلت الشرطة سائقا في العشرينات من عمره من سكان مدينة حيفا وذلك بعد ان ضبط وهو يقود رغم ان رخصته السياقة مسحوبة .

ولدى استجواب السائق تبين انه كان في طريقه لزيارة صديقه المسجون في سجن كيشون .وقالت الشرطة في بيانها :" تم توقيف السائق والتحقيق معه وسجنه لاحقا في سجنين كيشون الى جانب صديقه " .الصورة توضيحية ...