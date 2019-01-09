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ضبط سائق 24 عاما من حيفا يقود ورخصته مسحوبه في طريقه لزيارة صديقه بالسجن فسجن الى جانبه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة سائقا في العشرينات من عمره من سكان مدينة حيفا وذلك بعد ان ضبط وهو يقود رغم ان رخصته السياقة مسحوبة .



ولدى استجواب السائق تبين انه كان في طريقه لزيارة صديقه المسجون في سجن كيشون .


وقالت الشرطة في بيانها :" تم توقيف السائق والتحقيق معه وسجنه لاحقا في سجنين كيشون الى جانب صديقه " .


الصورة توضيحية ...
ضبط سائق 24 عاما من حيفا يقود ورخصته مسحوبه في طريقه لزيارة صديقه بالسجن فسجن الى جانبه




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