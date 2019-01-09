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أحمد جمال يفاجئ الجمهور بإعلان خطوبته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المطرب الشاب أحمد جمال خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع «أنستجرام»، حيث نشر أول صورة له مع خطيبته.



جمال ارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني اسمها ديانا، سعودية الجنسية وتعمل كمذيعة، وعلق قائلا: «جمهوري الغالي حبيب أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب أحمد وديانا».


الصورة كانت من جلسة تصوير خضع لها الفنان مع خطيبته، وسبب هذا الخبر صدمة لعدد من الفتيات، بينما تلقى الفنان عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأه على الخطوبة متمنيين له السعادة.


كما تغزل عدد من الفانز في جمال خطيبته الناعم، وطالبوه بنشر المزيد من الصور لهما معا من جلسة التصوير.


يُذكر أن أحمد جمال اعلن في شهر سبتمبر الماضي أنه يعيش قصة حب وأنه سيعلن ارتباطه في القريب العاجل.


الفنان الشاب صرح من قبل أنه يبحث عن فتاة عاقلة وهادئة وتقدر عمله لأنه يريد أن يحقق نجاحات متتالية، مشيرا إلى أنه لا يطيق المرأة النكدية ويحب الفتاة المرحة.


وعلى الصعيد الفني، أحمد جمال، نال جائزة أفضل مطرب شاب لعام 2018، في استفتاء مجلة «دير جيست»، لتضاف لقائمة نجاحاته ، وكان قد حصل على نفس الجائزة عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥.




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