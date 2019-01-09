حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات إلى حياة كل فرد، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب بروس أميس، من معهد البحوث بمستشفى أوكلاند للأطفال، قوله إن تناول الكثير من الفيتامينات والمعادن يمنع المرض وخطر الموت المبكر.ومع ذلك، يعاني معظم الناس من نقص في العديد من العناصر الغذائية، بحسب الطبيب الذي أكد أن النظام الغذائي المتوازن مهم جدا للصحة على المدى الطويل.وقال أميس إن نتائج الأبحاث أكدت ما كانت تقوله الأمهات لأطفالها دائما:" تناول الخضار والفاكهة الخاصة بك، وتخلي عن المشروبات الغازية السكرية والكربوهيدرات".وقال الدكتور أميس إن حوالي 70 في المائة من الناس في الولايات المتحدة يعانون من نقص في فيتامين "د" (D) ، وأن ما يصل إلى 60 في المائة يفتقرون إلى فيتامين "إي" (E).وعلى الرغم من أهمية فيتامين "د" لصحة العظام والقلب والدماغ، فإن فيتامين إي يحمي من تلف الجلد والعين.وقد توصل الدكتور أميس إلى هذه النتيجة من خلال تقييم الأبحاث التي أجراها هو وزملاؤه، بالإضافة إلى علماء آخرين من جميع أنحاء العالم.وتعتمد هذه النتيجة على النظرية القائلة بأنه عندما يفتقر الشخص إلى بعض الفيتامينات والمعادن، يستهلك جسمه من المخزونات لديه لضمان بقائه.وعلى سبيل المثال، قد يؤدي نقص فيتامين K إلى استخدام الشخص للفيتامين K الذي لديه لضمان تجلط الدم بشكل صحيح، بدلاً من استثماره في صحة القلب.وفي حين أن النقص في "فيتامينات إطالة العمر" قد لا يعرض شخصًا ما لخطر الموت المباشر، إلا أنه قد يسبب ضررًا تدريجيًا يتضح لاحقا.وتشير الأبحاث السابقة إلى إمكانية الوقاية من أكثر من 50 حالة وراثية عن طريق تناول مكملات غذائية عالية الجرعة.وبينما يمكن عكس بعض الأضرار الناجمة عن نقص المغذيات بمجرد أخذ الفيتامينات والمعادن بكميات كافية، لكن التلف في الحمض النووي يصبح دائما نتيجة هذا النقص.وسردت الصحيفة 36 عنصرا غذائيا حددها الطبيب أميس تسهم في إطالة العمر ونشرها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم:فيتامين أيحمي من: العمى وبعض أنواع السرطان وحب الشباب وترقق العظام.ويوجد في: الكبد، وزيوت السمك، والحليب ، والبيض، والخضروات البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر.فيتامين ب 1 (الثيامين)يحمي من: تلف الأعصاب والعضلات والقلبيوجد في: لحوم البقر والكبد والمكسرات والشوفان والبرتقال والبيض والبذور والبازلاء.فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)يحمي من: إعتام عدسة العين وأمراض القلب والصداع النصفييوجد في: اللحوم الحمراء واللوز ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضار الورقية الخضراء ، مثل اللفت والسبانخ.فيتامين ب 6يحمي من: أمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر.يوجد في الدواجن والأسماك والخبز والبيض والخضروات.فيتامين ب 12يحمي ضد: فقر الدم.يوجد في: منتجات الحيوانات بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الحبوب.البيوتينيحمي ضد: التصلب المتعدديوجد في: صفار البيض، اللوز، القرنبيط، الجبن، الفطر، البطاطا الحلوة والسبانخ.فيتامين سييحمي من: أمراض القلب وهشاشة العظام، والإميليا والإسقربوط.يوجد في: جميع الفواكه والخضروات، وخاصة القرنبيط.الكولينيحمي من أمراض الكبد والدماغ والعضلات وتلف الجهاز العصبي.يوجد في: الكبد والسلمون والحمص والبيض والديك الرومي.فيتامين هـيحمي من التهابات الجلد والقلب والعين الضرر.يوجد في: الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضار الورقية الخضراء.حمض الفوليكيحمي من: السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة عند تناولها في مرحلة مبكرة من الحمل وبعض أنواع السرطان وفقر الدم.يوجد في: الخضروات الورقية الخضراء، والحمضيات والفاصوليا والخبز والحبوب المدعمة.النياسينيحمي من: أمراض القلب وتلف الدماغ والتهاب المفاصل.يوجد في الكبد، والدجاج، والتونة، وتركيا، وسمك السلمون، والأنشوجة، ولحم الخنزير ولحم البقر.فيتامين ب 5 (بانتوثينات)يحمي من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتهاب المفاصل ، والحساسية ، وفقدان الشعر، والربو والتهاب القولون.يوجد في: الفطر والأسماك والأفوكادو والبيض والدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير وبذور عباد الشمس.الكالسيوميحمي من: تلف العظام وبعض أنواع السرطان والسكري.يوجد في: الألبان والخضار الورقية الخضراء، وفول الصويا والتوفو والأسماك العظيمة، مثل السردين والمنتجات المدعمة مثل الخبز ومشروبات الصويا.الكلوريديحمي من: مستويات ضغط الدم الخطرة وضعف الإشارات العصبيةيوجد في: الملح، والأعشاب البحرية، والجادور، والطماطم، والخس، والكرفس، والزيتون.الكروميحمي ضد: مرض السكرييوجد في الخضروات والحبوب الكاملة، ولحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان.الكوبالتيحمي من: تلف العصبيوجد في الأسماك والمكسرات والحبوب والخضروات الورقية الخضراء.النحاسيحمي من: تلف الخلايا العصبيةيوجد في: المحار، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والمكسرات، والبطاطا والكلى والكبد.اليوديحمي من: تلف العظام والخلل المناعي.يوجد في: الأعشاب البحرية ، وسمك القد، ومنتجات الألبان، والروبيان، والتونة، والبيض والخوخ.الحديديحمي من: انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم.يوجد في: اللحوم الحمراء، والمحار، والسبانخ، والكبد ، والعدس، وبذور القرع، والكينوا والديك الرومي.الموليبدينوميحمي من: سرطان المريء وأمراض الكبد، وعدوى الخميرة والحساسية.يوجد في: البازلاء والعدس والفاصوليا والمكسرات والصويا ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة.الفوسفوريحمي من: التهاب المفاصل وهشاشة العظام والانخفاض المعرفي.يوجد في: الحليب واللحوم والفاصوليا والعدس والمكسرات.البوتاسيوميحمي من: السكتة الدماغية وهشاشة العظام وحصى الكلى.يوجد في البطاطا الحلوة واللبن والهلبوت.الصوديوميحمي من تلف العضلات والأعصاب.يوجد في: الملح ، واللحوم المدخنة.كبريتيحمي من: العدوى البكتيرية وحب الشباب.يوجد في: المأكولات البحرية والبيض والكبد والكلى والمكسرات ومنتجات الألبان.الزنكيحمي من: النزيف ، ضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية.يوجد في: المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.فيتامين كيحمي من: مرض القلب وهشاشة العظام والتدهور المعرفي.يوجد في: البقدونس والسبانخ والعنب والبيض.عنصر السيلينيوميحمي من: أمراض القلب، والزهايمر، والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.يوجد في: الجوز البرازيلي وبذور عباد الشمس والدجاج والبيض والسردين.فيتامين ديحمي من: الكساح (المعروف باسم لين العظام في البالغين) ، وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري وتراجع الوعي.يوجد في: أشعة الشمس والأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والسردين والماكريل.ألاحماض الدهنية أوميغا -3يحمي ضد: مرض القلب، والزهايمر، وباركنسون، وانفصام الشخصية، والاكتئاب ثنائي القطب.يوجد في: الأسماك الزيتية.الماغنيسيوميحمي من: السرطان، وخاصة الرئة، وأمراض القلب والسكتة الدماغية.يوجد في: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.الكولينيحمي من: التدهور المعرفي.وجدت في: الكبد والفول السوداني واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمعكرونة والشعرية والأرز.التورينيحمي من: أمراض القلب ، والتدهور المعرفي ، السكري وأمراض الميتوكوندريا (مراكز الطاقة في الخلية)، التي يمكن أن تسبب تلف في الدماغ.يوجد في: الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية والأعشاب البحرية والبيض واللحوم الداكنة من الدواجن.أرغوثيونئينيحمي من: أمراض القلب، وتلف في الدماغ والعين.يوجد في: الفطر واللحوم والدواجن والفاصوليا الحمراء.الكيونينيحمي من: التصلب المتعدد ، انفصام الشخصية ، التوحد، والاكتئاب ثنائي القطب.يوجد في: الطماطم والقمح ومياه جوز الهند ومنتجات الألبان.الكاروتيناتالكاروتينات هي مضادات للأكسدة تنتجها النباتات وتتألف من:لوتينزياكسانثينالليكوبينألفا وبيتا كاروتينبيتا كريبتوزانثينتحمي من: العمى، التدهور المعرفي، أمراض القلب، والسرطانات المختلفة، وارتفاع ضغط الدم ، وفقدان السمع، والالتهاب وضرر الجهاز المناعيتوجد في: الفواكه والخضروات.