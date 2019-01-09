رونالدينيو, ممنوع, من, مغادرة, البرازيل,

أصدر قاضٍ برازيلي، قرارا بمنع الأسطورة رونالدينيو، من السفر خارج البرازيل، وذلك بسبب عدم تسديده غرامة فرضت عليه هو وشقيقه من قبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن رونالدينيو وشقيقه منعا من السفر خارج البرازيل، بسبب الغرامة المفروضة عليهما والبالغة 1.75 مليون جنيه إسترليني.وكان من المقرر أن يشارك رونالدينيو في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والذي شهد أيضًا حفل جوائز جلوب سوكر، لكن اللاعب البرازيلي السابق مُنع من السفر، وتمت مصادر جواز سفره وكذلك شقيقه.وأصدر القاضي البرازيلي القرار في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وكان رونالدينيو خارج البلاد وقتها، ولكنه عاد في فترة أعياد الميلاد، وقامت السلطات بالحجز على جواز سفره لمنعه من السفر لحين تسديد الغرامة.وكان المدعي العام البرازيلي قد صرح مؤخرًا: "يبدو أننا نتعامل مع وضع يسخر فيه الطرف المذنب بوضوح من القانون أمام المجتمع البرازيلي والعالم".يذكر أن الإدعاء العام البرازيلي وقع غرامة على رونالدينيو وشقيقه بتهمة التعدي على البيئة، في محمية طبيعية في بورتو أليجري البرازيلية عام 2015