بعد, سنوات, خلاف.., رولا, يموت, توجه, رسالة, مؤثرة, لأختها, هيفاء, وهبي,

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علّق السوبر ستار راغب علامة على العاصفة “نورما” وما أحدثته من سيول وطوفان،...
أثارت الفنانة شمس الملا، إبنة المخرج السوري بسام الملا، جدلًا واسعًا على مواقع...
شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على...
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احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان بشكل...
تعاطفت الفنانة اللبنانية إليسا مع المشردين الذين يعيشون من دون مأوى خلال هذه...
بعد أن ضجة وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن تدهور...
على ما يبدو أن زفاف الإعلامية المصرية مي حلمي من الفنان محمد رشاد أصبح...
أثارت الممثلة السورية نسرين طافش إعجاب متابعيها، بتغيير شكلها مع بدء العام...
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