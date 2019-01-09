بعد, سنوات, خلاف.., رولا, يموت, توجه, رسالة, مؤثرة, لأختها, هيفاء, وهبي,

بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، وجهت الفنانة اللبنانية رولا يموت رسالة مؤثرة لأختها غير الشقيقة الفنانة هيفاء وهبي.

رولا كشفت عن رغبتها الشديدة في مصالحة أختها هيفاء، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامي طوني خليفة على قناة “الجديد”.رولا قالت في رسالتها لهيفاء: ” بعتقد إنك اشتقتيلي متل ما اشتقتلك.. الله يحنن قلبك عليي.. أنا في النهاية أختها الصغيرة يعني دلوعتها”.وشددت على ضرورة انتهاء الخلافات بينهما، خاصة أنها تحمل لأختها هيفاء الحب والاحترام وليس الضغينة، لافتة أن الخلاف مع الأخت يجرح ويؤلم.وعن موقف والدتهما من خلافاتهما، قالت إن والدتهما كانت دائماً تحاول تهدئة الأمور بينهما، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص كانوا يشعلون نار الفتنة بينهما ولا يتحملون رؤيتهما في صورة واحدة.رولا أكدت أيضا أنها حصلت على البراءة من القضايا التي رفعتها هيفاء ضدها، وشككت في أن تكون هيفاء هي التي تقوم برفع كل تلك القضايا، لافتة إلى أن من يفعل ذلك قد يكون المحامي.وكانت رولا يموت قد كشفت من قبل عن سبب الخلاف الأساسي بينها وبين هيفاء، قائلة: «عندما تطلقت هيفا كنا على علاقة، وفي عيد ميلادها نشرت صور لنا وظنّ الناس إنني ابنتها، فغضبت هيفا وانزعجت مني، ولم نتواصل بعدها».