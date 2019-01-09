بلدية, عكا, تنهي, أعمال, الترميم, في, روضة, عباد, الشمس, في, عكا, القديمة,

أنهت بلدية عكا أعمال الترميم الواسعة التي قامت بها في روضة عباد الشمس في عكا القديمة، بتكلفة 150 الف شيكل. حيث شمل العمل ترميم جذري للصف المجاور للروضة وأصبح جاهزا في خدمة أطفال الروضة.

المحامي ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بحمد الله أنهينا أعمال الترميم في روضة عباد الشمس في عكا القديمة وأصبحت الروضة جاهزة لخدمة اطفالنا وإقامة الفعاليات والبرامج العديدة.وأضاف: "قمنا ايضا في الفترة الاخيرة بتركيب العرائش في روضتي المحبة والبنفسج، وذلك استمرارا لمشروع تركيب العرائش في جميع الروضات. وهنا لا بد ان اشكر رئيس بلدية عكا شمعون لانكري على تجاوبه والاستمرار في تقديم الدعم لرياض الاطفال والبساتين ان كان في البنى التحتية او في دعم المشاريع التربوية المختلفة.