رسميا, ..., الطيبي, والعربية, للتغيير, خارج, المشتركة,

وافقت لجنة الكنيست اليوم الاربعاء على انفصال القائمة العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي عن القائمة المشتركة.

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الاردن يطالب بدور امريكي فاعل في عملية السلام ووقف اعتداءات الاقصى 2019-01-09 | 06:36:30 بحث الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو...

أردوغان يرفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي 2019-01-08 | 16:00:03 ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن...

تركيا.. الحمير عوضا عن الأكياس في المحلات التجارية! 2019-01-08 | 13:43:06 لجأ مواطن تركي لإدخال حماره إلى محل تجاري، احتجاجا منه على قانون أصدرته السلطات...

صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل 2019-01-08 | 10:16:16 هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات...

طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء" 2019-01-08 | 08:33:52 اعترف طبيب أسنان تركي بابنه الرضيع من امرأة روسية، فيما رفض تحمل "مسؤولية أبوته"...

مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران 2019-01-08 | 06:22:17 نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن علي شمخاني المساعد المقرب من الزعيم الأعلى آية الله...

البابا يدعو لاستئناف المفاوضات 2019-01-07 | 23:54:43 دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني...

ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض 2019-01-07 | 15:47:29 نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترامب صورة عبر "إنستغرام" في البيت الأبيض، مع...

سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 2019-01-07 | 14:07:59 توقعت مجلة “الإيكونومست” البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9,9%...