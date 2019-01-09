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رسميا ... الطيبي والعربية للتغيير خارج المشتركة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وافقت لجنة الكنيست اليوم الاربعاء على انفصال القائمة العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي عن القائمة المشتركة. 



وبذلك يصبح اسم القائمة الجديدة "القائمة العربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي".





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- احمد بدارنه

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