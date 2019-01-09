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د.سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم يقرر التبرع باعضاء نجله المرحوم محمد 15 عاما لانقاذ حياة 3 مرضى محتاجين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



د.سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم والذي فجع امس بوفاة ابنه محمد 15 عاما بعد اصابته بحادث دراجة هوائية قبل 3 سنوات ، يقرر التبرع بأعضاء نجله المرحوم لمرضى محتاجين .


وعلمنا انه سيتم زراعة اعضاء الطفل المرحوم محمد باجسام 3 مرضى محتاجين لكبد وكلى في مستشفيي رمبام بحبفا وبيلنسون لانقاذ حياتهم .


رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه من بعده الصبر والسلوان .




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