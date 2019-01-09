عين ماهل - انهيار جدار وجزء من شارع بفعل الامطار

واستنفر اهالي الحي الى المكان بعد استدعاء الطواقم الخاصة للسلطة المحلية في القرية للعمل على اعادة بناء الجدار خاصة وان الشارع يشكل خطرا على المار في ظل عودة الطلاب اليوم لمقاعد الدراسة لبداية الفضل الدراسي الثاني .

تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاربعاء بانهيار جدار وجزء من شارع في احد احياء قرية عين ماهل .

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