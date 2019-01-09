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عين ماهل - انهيار جدار وجزء من شارع بفعل الامطار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاربعاء بانهيار جدار وجزء من شارع في احد احياء قرية عين ماهل .



واستنفر اهالي الحي الى المكان بعد استدعاء الطواقم الخاصة للسلطة المحلية في القرية للعمل على اعادة بناء الجدار خاصة وان الشارع يشكل خطرا على المار في ظل عودة الطلاب اليوم لمقاعد الدراسة لبداية الفضل الدراسي الثاني .




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