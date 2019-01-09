سطو, مسلح, على, محل, تجاري, في, طمرة, وسرقة, مبلغ, من, المال,

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وقد باشرت الشرطة باعمال اببحث عن المشتبهين فيما فروا هاربين من المكان بعد تنفيذهم العملية .وانتهت عملية السطو دون اصابات تذكر .

تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام محل تجاري ميني ماركت تعمل بخدمة 24 ساعة وتهديد الموظف بسلاح وسرقة مبلغ من المال يقدر بمئات الشواقل .

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