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سطو مسلح على محل تجاري في طمرة وسرقة مبلغ من المال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام محل تجاري ميني ماركت تعمل بخدمة 24 ساعة وتهديد الموظف بسلاح وسرقة مبلغ من المال يقدر بمئات الشواقل .


وقد باشرت الشرطة باعمال اببحث عن المشتبهين فيما فروا هاربين من المكان بعد تنفيذهم العملية .

وانتهت عملية السطو دون اصابات تذكر .
سطو مسلح على محل تجاري في طمرة وسرقة مبلغ من المال




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