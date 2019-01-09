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ضبط اسلحة واعتقال رجل 40 عاماً في شعفاط
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تدفق المياه وجريانها في وادي الملك
2019-01-09 08:39:15
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تدفق المياه وجريانها في وادي الملك
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