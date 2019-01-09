فيديو - تساقط كثيف للثلوج على جبل الشيخ وتراكمها على ارتفاع اكثر من متر في القسم السفلي

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عقدت بلديّة باقة الغربيّة، الأسبوع الماضي، ثلاثة أيّام دراسيّة، أُعِدَّت...
د.سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم والذي فجع امس بوفاة ابنه محمد 15 عاما بعد اصابته...
تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاربعاء بانهيار جدار وجزء من شارع في احد احياء...
تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام محل تجاري ميني...
اصيبت فتاة يهودية 15 عاما صباح اليوم بجروح طفيفة بعد تعرضها للطعن، عند موقف...
يتواصل تساقط الأمطار على فترات فجر وصباح اليوم الأربعاء ويتركز في الوسط وأجزاء من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد من حرس الحدود...
قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط مركز ومبادر به...
اصدرت اللجنة المركزية في العربية للتغيير بيانا جاء فيه: "منذ الاعلان عن حل الكنيست...