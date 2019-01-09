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فيديو - تساقط كثيف للثلوج على جبل الشيخ وتراكمها على ارتفاع اكثر من متر في القسم السفلي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لا زالت الثلوج تتساقط على جبل الشيخ منذ يومين تقريبا .


وافيد ان الثلوج تراكمت اليوم الاربعاء على ارتفاع أكثر من متر تقريبا في  القسم السفلي من جبل الشيخ .


وتسود المنتجه اجواء شديدة البرودة اضافة الى ضباب كثيف .


يشار الى ان المنتجع مغلق اليوم .




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