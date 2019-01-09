طعن, فتاة, يهودية, في, القدس, والبحث, عن, المشتبه,

اصيبت فتاة يهودية 15 عاما صباح اليوم بجروح طفيفة بعد تعرضها للطعن، عند موقف للحافلات في مستوطنة "ارمون هنتسيف" قرب جبل المكبر جنوب القدس.

الصورة توضيحية بلطف من صفحة الشرطة على الفيسبوك

وادعت المستوطنة انها تعرضت للطعن من قبل عربي تمكن من الفرار.وقامت الشرطة بالانتشار داخل المستوطنة وعلى مداخلها ، وقالت انها تفحص خليفة الحادث