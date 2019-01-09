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سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها في السينما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان بشكل مختلف، وبعيداً عن الأجواء التقليدية.



سلاف اصطحبت أسرتها، وقررت الاستمتاع معهم بمشاهدة فيلم Remi Nobody’s Boy في السينما، احتفالاً بعيد ميلاد وائل، وقد نشرت الفنانة السورية صوراً عائلية تجمعها بزوجها، ونجليهما، معربة عن اعجابها بالفيلم، كما هنأت المخرج السوري بعيد ميلاده، حيث تلقت سلاف تهاني الفانز متمنيين لها مع أسرتها السعادة الدائمة، كما تمنوا لوائل عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.


يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت وائل رمضام عام 1999، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».


من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح، كما أنها تشارك كضيفة على إحدى حلقات مسلسل «ناس من ورق» وهو من إخراج وائل رمضان.




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