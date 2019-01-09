ماذا, يحدث, لجسمك, إذا, حرمته, من, الدهون, غير, المشبعة؟,

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كشفت دراسة حديثة عن علاقة "صادمة" بين تنظيف الأسنان والضعف الجنسي لدى الرجال،...
أصبح سوء استخدام المضادات الحيوية الصيدلانية مشكلة في عالم الطب هذه الأيام، على...
قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن زيادة الوزن قد ترجع إلى احتباس الماء في...
في سعيها لنشر التوعية الصحية، أعدت وزارة الصحة دليل السعرات الحرارية لخفض الوزن،...
يعتبر الجلوس من أمراض العصر، وهو يبدأ من الجلوس على مائدة الإفطار في المنزل...
يولد في بريطانيا سنويا ذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحال في الصين والهند وغيرها من...
من الهواتف القابلة للطي إلى التتبع الصحي الإلكتروني للشركات، من المنتظر أن يحقق...
كشف باحثون أن الآباء الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة يعرضون بناتهم لخطر...
المغنيسيوم واحد من أكثر المعادن الغذائية تنوعا، ويعد ضروريا بالنسبة لأجزاء كثيرة...
لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود...