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أصدر قاضٍ برازيلي، قرارا بمنع الأسطورة رونالدينيو، من السفر خارج البرازيل، وذلك...
تُوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب العام في أفريقيا لعام...
أعلن برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي الشاب، جان كلير...
يواجه فريق باريس سان جيرمان أزمة جديدة بسبب اللوائح التي وضعها النادي لتعامله مع...
نشرت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي نجم برشلونة على حسابها الرسمي في "انستغرام"...
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس...
اقترب مهاجم برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تحطيم رقم قياسي جديد، لم...
بعد دقائق من الخسارة المدوية أمام ولفرهامبتون، كشف الألماني يورغن كلوب، المدير...
قال ريال مدريد بطل أوروبا الاثنين، إن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ...
قرر آرسنال، دخول سباق التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ...