حذاء, رئيس, الوزراء, الاسترالي, .., فضيحة, غريبة, بالصور,

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ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق في العاصمة الروسية عشية أعياد الميلاد ورأس السنة ليصل...
يموت يوميا 8 آلاف مستخدم في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، أي بمعدل 428...
من المنتظر أن تطلق أبل هاتفها الذكي الجديد الذي سيطلق عليه اسم "آيفون XI" أو "آيفون...
شهد عام 2018، ظهور العديد من الميزات الجديدة لتطبيق واتس آب، التي جعلت من خدمة...
استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال أب متهم بقتل طفلته أثناء تعذيبها، حيث كشف...
تستعد شركة "سايبك" الصينية، لعرض دراجتين مزودتين بالمساعد الصوتي "أليكسا"، خلال...
أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي، الأحد، أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى...
مازالت سفينة الفضاء التي ستنقل البشر إلى كوكب المريخ في المراحل الأولى من عملية...
كما يقال عن اليابان "كوكب اليابان" وعلى ذلك الكوكب صاحب سلسلة مطاعم سوشي اسمه...
يستعد تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لإطلاق التحديث الأكثر إثارة للجدل منذ...