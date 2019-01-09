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استمرار تساقط الامطار اليوم وتحذير من الصقيع



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يتواصل تساقط الأمطار على فترات فجر وصباح اليوم الأربعاء ويتركز في الوسط وأجزاء من الجنوب، وتسقط زخات ثلجية على قمم الجبال العالية خاصة الجنوبية، ويتواصل هبوب الرياح النشطة، وتسود أجواء شديدة البرودة.




ويضعف تأثير المنخفض الجوي عن البلاد تدريجيًا مع ساعات العصر والمساء، ويحدث الصقيع وربما الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.




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