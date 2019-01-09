استمرار, تساقط, الامطار, اليوم, وتحذير, من, الصقيع,

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عقدت بلديّة باقة الغربيّة، الأسبوع الماضي، ثلاثة أيّام دراسيّة، أُعِدَّت...
د.سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم والذي فجع امس بوفاة ابنه محمد 15 عاما بعد اصابته...
تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاربعاء بانهيار جدار وجزء من شارع في احد احياء...
تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام محل تجاري ميني...
لا زالت الثلوج تتساقط على جبل الشيخ منذ يومين تقريبا . وافيد ان الثلوج تراكمت...
اصيبت فتاة يهودية 15 عاما صباح اليوم بجروح طفيفة بعد تعرضها للطعن، عند موقف...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد من حرس الحدود...
قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط مركز ومبادر به...
اصدرت اللجنة المركزية في العربية للتغيير بيانا جاء فيه: "منذ الاعلان عن حل الكنيست...