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الاردن يطالب بدور امريكي فاعل في عملية السلام ووقف اعتداءات الاقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بحث الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن وفرص توسيع التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.



,شدد العاهل الاردني على ضرورة الدور الامريكي في الدفع بعملية السلام قدما بين الفلسطينيين والاسرائيليين .




وقال عبد الله الثاني "يجب التوصل إلى سلام عادل ودائم ينهي الصراع وفق حل الدولتين".

كما أكد العاهل الاردني ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الأردن، ومواصلة العمل معه من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


اللقاء تطرق أيضا إلى المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن، وأعرب الملك عن تطلعه لمشاركة فاعلة للولايات المتحدة الأمريكية فيه.

وفي معرض استعراض مجمل القضايا الإقليمية، بحث الملك ووزير الخارجية الأمريكي آخر المستجدات على الساحة السورية، وجرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وبما يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.


وعقد بومبيو في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ضمن جولة شرق أوسطية تهدف إلى حشد تحالف دولي ضد إيران.




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