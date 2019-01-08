صلاح, يتوج, بجائزة, أفضل, لاعب, إفريقي, للمرة, الثانية,

تُوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب العام في أفريقيا لعام 2018، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة السنغالية، داكار.

وأعلن الكاف خلال حفله السنوي، اليوم الثلاثاء، تتويج الدولي المصري بالجائزة للعام الثاني على التوالي.وتفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات.جاء تتويج لاعب روما السابق، بالجائزة بعدما قدم مستويات رائعة على مدار العام المنصرم، الذي شهد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا.واستطاع الملك المصري، كما تلقبه جماهير الريدز، قيادة فريقه للوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة على يد ريال مدريد الإسباني (3-1).وأصبح صلاح، رابع لاعب يفوز بالجائزة مرتين متتاليتين بعد الإيفواري يايا توريه، والكاميروني صامويل إيتو، والسنغالي الحاج ضيوف.