صلاح, يتوج, بجائزة, أفضل, لاعب, إفريقي, للمرة, الثانية,

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أعلن برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي الشاب، جان كلير...
يواجه فريق باريس سان جيرمان أزمة جديدة بسبب اللوائح التي وضعها النادي لتعامله مع...
نشرت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي نجم برشلونة على حسابها الرسمي في "انستغرام"...
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس...
اقترب مهاجم برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تحطيم رقم قياسي جديد، لم...
بعد دقائق من الخسارة المدوية أمام ولفرهامبتون، كشف الألماني يورغن كلوب، المدير...
قال ريال مدريد بطل أوروبا الاثنين، إن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ...
قرر آرسنال، دخول سباق التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ...
كشفت تقارير صحفية، عن نية برشلونة في فسخ التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني،...
سيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 اليوم الثلاثاء خلال...