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الشرطة تعتقل شاب حاول عبور معبر شعفاط وبحوزته سكين



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد من حرس الحدود قاموا بتوقيف مشتبه من شرقي اورشليم القدس الذي حاول عبور معبر شعفاط في محيط اورشليم القدس وبحوزته سكين.


وفي وقت سابق من هذا المساء ، قام أفراد من حرس الحدود وأفراد من شرطة جيش الدفاع الذين يعملون في معبر شعفاط، عندما قاموا بتفتيش مشتبه عندما حاول الدخول إلى مدينة اورشليم القدس وضبطوا بحوزته سكين قد أخبأها في معطفه.

عندما اكتشفت القوات في نقطة التفتيش  السكين مخبأة داخل المعطف ، حاول المشتبه مرة أخرى إخبائها. على الفور قام الشرطيون بتوقيف المشتبه وضبطوا السكين.

هذا وأحيل المشتبه شاب قاصر من شرقي اورشليم القدس  الذي يبلغ من العمر 16 عاماً ، إلى التحقيق.

* بفضل الوسائل التكنولوحية المتقدمة الى جانب القوى المحترفة من أفراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود وجيش الدفاع تم إحباط عدة محاولات لإدخال أسلحة غير قانونية وبذلك تم ضمان  امن وسلامة الجمهور *
الشرطة تعتقل شاب حاول عبور معبر شعفاط وبحوزته سكين




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