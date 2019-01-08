نتنياهو, يقدم, طلبًا, جديدًا, لتمويل, نفقاته, القضائية,

قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته القضائية بعد رد طلبه السابق. ويتضمن الطلب الجديد من لجنة الاذونات في مكتب مراقب الدولة السماح لمقربيه ناتان ميليكوفسكي ورجل الاعمال سبينسر بريدريدج بتحويل بضعة ملايين من الشواقل لتمويل اتعاب وكلائه المحامين. وجاء في الطلب انه ليس للمتبرعين اية مصالح في إسرائيل. ويسود الاعتقاد ان احتمال قبول هذا الطلب ولو جزئيا افصل من الطلب السابق بسبب التفاصيل المسهبة الواردة فيه.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طالب الليلة الماضية بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين شهود الحق العام، الذين ادلوا بإفادات ضده خلال التحقيقات الجارية في الملفات العالقة بحقه.وخلال ادلائه ببيان خاص وصف بالدراماتيكي، قال نتنياهو انه طلب خلال التحقيق معه مرارا وتكرارا ان تتم مواجهة من هذا القبيل، الا ان مطالبه رفضت.وعاد رئيس الوزراء وقال ان التحقيق الجاري ضده منحاز وان المطالبة بان يتم استدعائه الى جلسة استماع قبل الانتخابات غير منصفة، باعتبار انه لا يمكن استكمال هذا الاجراء قبل الانتخابات. وأوضح السيد نتنياهو مع ذلك ان هذا الموقف ليس بمثابة هجوم على الجهاز القضائي في الدولة بل موقف مشروع. وأشاد نتنياهو بالجهاز القضائي مؤكدا انه من أسس الديموقراطية في إسرائيل.