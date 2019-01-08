ضبط, اسلحة, واعتقال, رجل, 40, عاماً, في, شعفاط,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط مركز ومبادر به للشرطة بمساعدة الكلبة البوليسية ميرفي، في شعفاط في شرقي مدينة اورشليم القدس أدى الى إلقاء القبض على مشتبه في ال40 من عمره وضبط أسلحة غير قانونية، في منزله منها مسدس من نوع "جلوك"، سلاح اوتوماتيكي من نوع M-16 مع ناظور تيلسيكوبي، وأمشاط ذخيرة وذخيرة

المشتبه أحيل الى التحقيق في مركز الشرطة بشبهة حيازة أسلحة غير قانونية.ذكر في الشرطة أن الأسلحة غير القانونية، التي ننجح بضبطها، كان من الممكن أن تستخدم في المجال الجنائي لحل النزاعات الداخلية وفي الهجمات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن.