العربية, للتغيير:, نحترم, قرار, الشعب, ونرفض, تهميش, الناس, وما, كان, لن, يكون,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط مركز ومبادر به...
اعلن اولياء أمور طلاب صف البستان في حي البيار في ام الفحم اعلان الاضراب غدا...
اعرب رئيس أركان الجيش جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة الثلاثاء" عن...
أعلن عضو الكنيست احمد الطيبي انفصاله عن القائمة المشتركة مساء اليوم الثلاثاء ,...
اندلعت النيران مساء اليوم الثلاثاء بعامود كهربائي مركزي على الشارع الرئيسي في...
عقدت بلدية عرابة جلستها لانتخاب نوابها، بحضور 13 عضوا في المجلس البلدي، وبمشاركة...
غالبًا ما ينجح معلم بمحاولته وينتهي شجار بين تلاميذه بصلحة بينهم ,لكن في إحدى...
لاول مرة منذ بدء الحديث عن اهتمامات فرق اوروبية في اسبانيا وايطاليا وانجلترا ,...
أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن...
بعد قرار نتانياهو امس بتجميد ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، أفادت وسائل...