ام, الفحم:أولياء, أمور, طلاب, صف, البستان, في, حي, البيار, يعلنون, الإضراب, غدا,

اعلن اولياء أمور طلاب صف البستان في حي البيار في ام الفحم اعلان الاضراب غدا الاربعاء كخطوه احتجاجيه على عدم افتتاح مبنى البستان الجديد والذي من المفروض افتتاحه في بداية السنه الدراسيه .

وأضاف الاهالي: الصف الحالي بوضع لا يمكن استمرار الدراسه فيه وعلى الرغم من توجه اولياء امور الطلاب لبلدية ام الفحم الا ان البلديه تستمر في تجاهلها مطالب سكان الحي ونتيجة لوعود عرقوب واهمال اطفال حي لبيار من قبل بلدية ام الفحم قرر اولياء امور الطلاب الاضراب غداً حتى تستجيب البلديه لطلبهم علما ان البلدية قد وعدت سكان حي لبيار باتباع سياسه جديده تجاه سكان الحي ولكن يبدو ان سياسة التهميش باتت عنوانهم الوحيد كدليل واضح وفاضح لمدى احترام بلدية ام الفحم في جهاز التربيه والتعليم في حي لبيار والتي بات يعرف بالغيتو الوحيد في الشرق الاوسط في ظل بلدية ام الفحم الى هنا نص البيان .تعقيب بلدية ام الفحمفي ظل الظروف الإنسانية الحزينة والصعبة التي يمر بها رئيس البلدية د.سمير صبحي ووفاة ابنه وحماته في يوم واحد، فإننا نتوخى من لجنة أولياء أمور الطلاب في حي البيار أن تصبر وتنتظر حتى الأسبوع القادم.