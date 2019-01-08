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اسرائيل: نريد تهدئة طويلة واموال قطر تمنع الانفجار السريع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعرب رئيس أركان الجيش جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة الثلاثاء" عن امله بعقد تهدئة طويلة مع حركة حماس .


واشار الى ان الأموال القطرية التي يتم ارسالها إلى قطاع غزة تاتي تنفيذًا لمصلحة إسرائيل في تحريك الاقتصاد في غزة. واوضح قائلا" بدون الأموال القطرية ، سيأتي الانفجار بشكل أسرع".

أيزنكوت، الذي من المتوقع أن ينهي مهامه خلال اسبوع استبعد نشوب مواجهة عسكرية في الفترة القريبة. مضيفا" أنه يأمل في وقف إطلاق نار طويل حتى نهاية عام 2019 - عند اكتمال بناء الجدار حول قطاع غزة".

وزعم ايزنكوت أن إسرائيل أحبطت تهريب عشرات الآلاف من الصواريخ . مضيفا" "لا أعتقد أن أي شيء آخر يمكن القيام به في غزة، لقد أحبطنا تهريب من 15-20000 صاروخ".
اسرائيل: نريد تهدئة طويلة واموال قطر تمنع الانفجار السريع




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