اندلاع, النيران, في, عامود, كهرباء, في, كفرقرع,

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هذا وقد قامت الشرطة باغلاق الشارع الرئيسي امام المركبات والمشاه للحفاظ على سلامتهم .والجدير ذكره بان التيتر الكهربائي قد انقطع بالشارع الرئيسي في بلدة كفرقرع

اندلعت النيران مساء اليوم الثلاثاء بعامود كهربائي مركزي على الشارع الرئيسي في بلدة كفرقرع.

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