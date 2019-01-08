تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 19:43:47 اسرائيل: نريد تهدئة طويلة واموال قطر تمنع الانفجار السريع |  2019-01-08 17:14:43 أحمد الطيبي يعلن انفصاله عن القائمة المشتركة |  2019-01-08 19:40:38 اندلاع النيران في عامود كهرباء في كفرقرع |  2019-01-08 18:27:52 بلدية عرّابة تنتخب نوّابها وتتجه نحو تشكيل ائتلاف واسع |  2019-01-08 18:26:42 محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله |  2019-01-08 16:00:03 أردوغان يرفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي |  2019-01-08 16:00:48 9.2 مليون شخص يوميا في مترو موسكو! (فيديو) |  2019-01-08 15:24:42 اعتراف بإصابة معلم بنوبة قلبية خلال فض شجار بين الطلاب, إصابة عمل |  2019-01-08 15:16:11 النصراوي مؤنس دبور في طريقه لاحدى الفرق العريقة في العالم .... دبور - سأترك زلتسبورغ خلال اسبوعين |  2019-01-08 14:56:32 انتخاب الهيئات في مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد |  2019-01-08 15:00:35 الأحمد: خطوات متتالية لتقويض سلطة حماس |  2019-01-08 14:08:19 بشرط- اسرائيل ستُدخل الاموال القطرية الى القطاع |  2019-01-08 13:45:35 ام الفحم تفجع بوفاة الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما ابن رئيس البلدية بعد ان اصيب بوعكة صحية |  2019-01-08 13:43:06 تركيا.. الحمير عوضا عن الأكياس في المحلات التجارية! |  2019-01-08 13:07:47 سلطه التنفيذ والجباية - اثنان من كل ثلاثة مفلسين عرب يرجعان إلى دائرة الديون |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اندلاع النيران في عامود كهرباء في كفرقرع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اندلعت النيران مساء اليوم الثلاثاء بعامود كهربائي مركزي على الشارع الرئيسي في بلدة كفرقرع.


هذا وقد قامت الشرطة باغلاق الشارع الرئيسي امام المركبات والمشاه للحفاظ على سلامتهم .

والجدير ذكره بان التيتر الكهربائي قد انقطع بالشارع الرئيسي في بلدة كفرقرع




كلمات متعلقة

اندلاع, النيران, في, عامود, كهرباء, في, كفرقرع,

تابعونــا

اسرائيل: نريد تهدئة طويلة واموال قطر تمنع الانفجار السريع اسرائيل: نريد تهدئة طويلة واموال قطر تمنع الانفجار السريع 2019-01-08 | 19:43:47

اعرب رئيس أركان الجيش جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة الثلاثاء" عن...

أحمد الطيبي يعلن انفصاله عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي يعلن انفصاله عن القائمة المشتركة 2019-01-08 | 17:14:43

أعلن عضو الكنيست احمد الطيبي انفصاله عن القائمة المشتركة مساء اليوم الثلاثاء ,...

بلدية عرّابة تنتخب نوّابها وتتجه نحو تشكيل ائتلاف واسع بلدية عرّابة تنتخب نوّابها وتتجه نحو تشكيل ائتلاف واسع 2019-01-08 | 18:27:52

عقدت بلدية عرابة جلستها لانتخاب نوابها، بحضور 13 عضوا في المجلس البلدي، وبمشاركة...

اعتراف بإصابة معلم بنوبة قلبية خلال فض شجار بين الطلاب, إصابة عمل اعتراف بإصابة معلم بنوبة قلبية خلال فض شجار بين الطلاب, إصابة عمل 2019-01-08 | 15:24:42

غالبًا ما ينجح معلم بمحاولته وينتهي شجار بين تلاميذه بصلحة بينهم ,لكن في إحدى...

النصراوي مؤنس دبور في طريقه لاحدى الفرق العريقة في العالم .... دبور - سأترك زلتسبورغ خلال اسبوعين النصراوي مؤنس دبور في طريقه لاحدى الفرق العريقة في العالم .... دبور - سأترك زلتسبورغ خلال اسبوعين 2019-01-08 | 15:16:11

لاول مرة منذ بدء الحديث عن اهتمامات فرق اوروبية في اسبانيا وايطاليا وانجلترا ,...

الأحمد: خطوات متتالية لتقويض سلطة حماس الأحمد: خطوات متتالية لتقويض سلطة حماس 2019-01-08 | 15:00:35

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن...

بشرط- اسرائيل ستُدخل الاموال القطرية الى القطاع بشرط- اسرائيل ستُدخل الاموال القطرية الى القطاع 2019-01-08 | 14:08:19

بعد قرار نتانياهو امس بتجميد ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، أفادت وسائل...

ام الفحم تفجع بوفاة الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما ابن رئيس البلدية بعد ان اصيب بوعكة صحية ام الفحم تفجع بوفاة الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما ابن رئيس البلدية بعد ان اصيب بوعكة صحية 2019-01-08 | 13:45:35

في ام الفحم توفي الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما -ابن رئيس بلدية ام الفحم- اليوم...

سلطه التنفيذ والجباية - اثنان من كل ثلاثة مفلسين عرب يرجعان إلى دائرة الديون سلطه التنفيذ والجباية - اثنان من كل ثلاثة مفلسين عرب يرجعان إلى دائرة الديون 2019-01-08 | 13:07:47

بحث اولي من نوعه. قامت شعبه التخطيط الاستراتيجي لسلطة التنفيذ والجباية بنشر هذا...

دول الشام في "مهب العاصفة".. وتحذيرات من الصقيع دول الشام في "مهب العاصفة".. وتحذيرات من الصقيع 2019-01-08 | 12:55:33

اشتدت العاصفة "نورما"، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق سخنين في الذاكرة معرض افتتاح مشاركة واسعة صور مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس توفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديواصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون داعش انا داعشي اليهودي الذي قتل في القدس ليلة امس خطف سلاح محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com