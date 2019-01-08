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بلدية عرّابة تنتخب نوّابها وتتجه نحو تشكيل ائتلاف واسع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقدت بلدية عرابة جلستها لانتخاب نوابها، بحضور 13 عضوا في المجلس البلدي، وبمشاركة جماهيرية واسعة، وبحضور ممثلين عن جبهة عرابة الديمقراطية والحزب الشيوعي.


افتتح الجلسة عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابة، الذي حيّا الحضور وأعضاء البلدية المنتخبين، داعيا إياهم للانضمام الى ائتلاف بلدي شامل من أجل المساهمة بالنهوض في عرابة والعمل بشكل وحدوي لحلّ القضايا العالقة والملحّة بالإضافة الى دفع المشاريع المختلفة قدما خدمة لأهلنا في عرابة.

وطرح رئيس البلدية نقطا البحث وهي انتخاب زاهي خطيب، رئيس قائمة جبهة عرابة الديمقراطية نائبا متفرغا لمدة 5 سنوات، والتناوب بين حلفاء الجبهة عادل خربوش بدارنة، ونزار كناعنة على منصب القائم بأعمال، سنتان ونصف لكلّ منهما.

وأقرّ المقترحان بأغلبية 11 صوت، فيما عارضه عضوان في البلدية، فيما ستدعو بلدية عرابة في وقت لاحق لجلسة إضافية لإقرار الائتلاف البلدي.


وتأتي جلسة البلدية التي عقدت مساء أمس، بعد لقاءات ونشاطات واسعة، واجتماعات متواصلة عقدها رئيس بلدية عرابة، وبحضور أعضاء جبهة عرابة في المجلس البلدي، مع عدد من المسؤولين.  وأسفرت اللقاءات التي عقدت عن تحصيل 38.5 مليون شيكلا، تم تخصيصهم لمشاريع بناء وتطوير في عرابة، من ضمنها مشاريع تطوير البنى التحتية وملاعب الرياضة وأقسام مختلف داخل المدارس وغيرها.

والشهر الماضي، التقى رئيس بلدية عرابة مع الدكتور رامي سليماني مدير مؤسسة "أشاليم" وحصل على ميزانيات بقيمة 5 ملايين شيكل لدعم برامج التطوع والبناء في عرابة. كما ونجح رئيس البلدية بتحصيل 5 ملايين شيكل لإقامة محطة إطفاء وإنقاذ عصرية تخدم عرابة والمنطقة كلها، وذلك في ختام لقاء جمع بين نصّار ومدير سلطة الإطفاء والإنقاذ.

كما التقى عمر واكد نصار، بداية الشهر الماضي، بممثلي وزارة المواصلات، ثم رافقهم في جولة في شوارع البلد اتفق في نهايتها على تسريع استكمال توسيع وتعبيد شارع رقم 40 في الحي الشرقي، وشارع رقم 20 في الحي الغربي، فيما لا يزال التواصل مستمرا بهدف المصادقة على ميزانية بمبلغ 7 ملايين شيكل لتوسيع وتأهيل شارع مركز محمود درويش الثقافي.

كما اتفق خلال اللقاء على عقد لقاء عمل آخر قريبا لوضع خطة عمل تتعلق بتوسيع وتعبيد الشارع الموصل بين شارع 804 (منطقة السوق) وشارع 805 (الدوار الغربي قرب دار البلدية) بالإضافة إلى عدد آخر من الشوارع في البلد.

كما وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلها نصار في الشهرين الأخيرين عن انفراجة لسكّان حيّ وادي حصين الذين أصبح بإمكانهم تحصيل تراخيص بناء لبيوتهم، بعد معاناة استمرت عشرات السنين، وأصبح بإمكانهم التحرر من مخالفات البناء الباهظة.



ومنذ انتخاب عمر واكد نصار رئيسا لبلدية عرابة، نظمت بلدية عرابة، أو رعت سلسلة من النشاطات على المستويات الفنيّة، الثقافية وعلى المستوى الرياضي. وفي بداية الشهر الماضي، وبرعاية قسم الرياضة في بلدية عرابة وجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة وبحضور ومشاركة ورعاية رئيس البلدية عمر واكد نصار ومدير قسم الرياضة الأستاذ محمد نصار وأعضاء من البلدية والإدارة والعشرات من الضيوف والأهالي من القرى المشاركة في البطولة، استضافت عرابة مساء ما يقارب مائة لاعبة لكرة شبكة من أربع بلدان مختلفة، ضمن مهرجان نساء بلا عنف.
كما ونظّم مركز محمود درويش الثقافي، وبرعاية بلدية عرابة، مهرجان "عَ رابية" الذي استمر ليومين، تخللهما فعاليات ثقافية وفنية مختلفة، بمشاركة مجموعة من الموهوبين والفنانين والمبدعين من عرابة، فيما اختتم المهرجان بأمسية فنيّة حاشدة أحيتها الفنانة القديرة أمس مرقس.
وقال عمر واكد نصار، إن كل هذه النشاطات والفعاليات ليست إلا البداية على طريق تحويل عرابة الى مدينة حقيقية، وهو الشعار الذي حملناه في حملتنا الانتخابية. وأشار نصار إلى أن الاتجاه يشير إلى أن بلدية عرابة متجهة إلى ائتلاف مشكّل من غالبية ساحقة، داعيا جميع الكتل الى تشكيل ائتلاف بلدي شامل.
بدوره، قال زاهي خطيب، نائب رئيس بلدية عرابة، إن الجبهة، وبممثليها الأربعة المنتخبين في المجلس البلدي، سيكونون حصنا داعما، وصمّام أمان لرئيس بلدية عرابة للانطلاق بقوّة نحو تنفيذ البرامج الانتخابية التي طرحتها الجبهة في الحملة الانتخابية.
 




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