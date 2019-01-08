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محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو حاتم عن عمر يناهز ال ٨٢ وسيشيع جثمانه الى مثواه الخير اليوم بعد صلاة العشاء انا لله وانا اليه راجعون

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله




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