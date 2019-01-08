أحمد, الطيبي, يعلن, انفصاله, عن, القائمة, المشتركة,

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اعرب رئيس أركان الجيش جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة الثلاثاء" عن...
اندلعت النيران مساء اليوم الثلاثاء بعامود كهربائي مركزي على الشارع الرئيسي في...
عقدت بلدية عرابة جلستها لانتخاب نوابها، بحضور 13 عضوا في المجلس البلدي، وبمشاركة...
غالبًا ما ينجح معلم بمحاولته وينتهي شجار بين تلاميذه بصلحة بينهم ,لكن في إحدى...
لاول مرة منذ بدء الحديث عن اهتمامات فرق اوروبية في اسبانيا وايطاليا وانجلترا ,...
أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن...
بعد قرار نتانياهو امس بتجميد ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، أفادت وسائل...
في ام الفحم توفي الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما -ابن رئيس بلدية ام الفحم- اليوم...
بحث اولي من نوعه. قامت شعبه التخطيط الاستراتيجي لسلطة التنفيذ والجباية بنشر هذا...
اشتدت العاصفة "نورما"، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ...