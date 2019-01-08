أحمد, الطيبي, يعلن, انفصاله, عن, القائمة, المشتركة,

أعلن عضو الكنيست احمد الطيبي انفصاله عن القائمة المشتركة مساء اليوم الثلاثاء , حيث قدم طلبا الى رئيس لجنة الكنيست للمصادقة على انفصال الحركة العربية للتغيير التي يرأسها عن القائمة المشتركة.

وستلتئم لجنة الكنيست يوم غد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا لدراسة طلب الطيبي انفصال حركته عن القائمة المشترك.وطرح الطيبي، مؤخرا، بوضوح، إمكانية خوض العربية للتغيير الانتخابات القادمة خارج المشتركة، بالشراكة مع شخصيات أخرى في المجتمع العربي.