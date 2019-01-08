تعاطفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ مع المشردين الذين يعيشون من دون مأوى خلال هذه الأيام التي يشهد فيها لبنان العاصفة الثلجية "نورما".

إليسا كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"لا أستطيع التفكير في هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من البرد والعواصف وهم يعيشون في منازل بدون سقف وفي خيم ولا يستطيعون مقاومة الرياح .. الرب يحميهم حتى تنتهي هذه العاصفة".وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي إليسا على ما كتبت حيث اثنوا على كلامها وتمنوا ان تمر العاصفة بسلام على كل من يعيش بدون مأوى.