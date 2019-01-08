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9.2 مليون شخص يوميا في مترو موسكو! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق في العاصمة الروسية عشية أعياد الميلاد ورأس السنة ليصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص يوميا.




وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن العدد المتوسط لسكان وزوار العاصمة الروسية الذين يستخدمون المترو للتنقل في موسكو هو 8 ملايين شخص في اليوم.




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