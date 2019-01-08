9.2, مليون, شخص, يوميا, في, مترو, موسكو!, (فيديو),

ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق في العاصمة الروسية عشية أعياد الميلاد ورأس السنة ليصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص يوميا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن العدد المتوسط لسكان وزوار العاصمة الروسية الذين يستخدمون المترو للتنقل في موسكو هو 8 ملايين شخص في اليوم.