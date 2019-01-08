النصراوي مؤنس دبور في طريقه لاحدى الفرق العريقة في العالم .... دبور - سأترك زلتسبورغ خلال اسبوعين

لاول مرة منذ بدء الحديث عن اهتمامات فرق اوروبية في اسبانيا وايطاليا وانجلترا , بخدمات اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة , مهاجم فريق ريد بول زلتسبورغ , تطرق الاخير اليوم ولاول مرة الى ما يشاع عن موضوع مغادرته النمسا , حيث قال دبور انه سيغادر فريقه زلتسبورغ خلال فترة الاسبوعين القادمين مشيرا الى انه سينضم الى احد اكبر فرق كرة القدم في العالم .

وتشير التوقعات الى ان اللاعب ابن ال 26 ربيعا , مؤنس دبور , كان تلقى عرضا رائعا من ليفربول الانجليزي , فيما تحدثت انباء اخرى عن عرض تلقاه الدبور من فرق ايطالية واخرى اسبانية الا انه لم يفصح بعد ان وجهته القادمة .يشار الى ان اللاعب مؤنس دبور يبعتبر احد افضل مهاجمي الدوري الاوروبي بعد ان كان تألق مع فريقه زلتسبورغ في الدوري الاوروبي مسجلا 18 هدما .