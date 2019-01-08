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النصراوي مؤنس دبور في طريقه لاحدى الفرق العريقة في العالم .... دبور - سأترك زلتسبورغ خلال اسبوعين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لاول مرة منذ بدء الحديث عن اهتمامات فرق اوروبية في اسبانيا وايطاليا وانجلترا , بخدمات اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة , مهاجم فريق ريد بول زلتسبورغ , تطرق الاخير اليوم ولاول مرة الى ما يشاع عن موضوع مغادرته النمسا , حيث قال دبور انه سيغادر فريقه زلتسبورغ خلال فترة الاسبوعين القادمين مشيرا الى انه سينضم الى احد اكبر فرق كرة القدم في العالم .



وتشير التوقعات الى ان اللاعب ابن ال 26 ربيعا , مؤنس دبور , كان تلقى عرضا رائعا من ليفربول الانجليزي , فيما تحدثت انباء اخرى عن عرض تلقاه الدبور من فرق ايطالية واخرى اسبانية الا انه لم يفصح بعد ان وجهته القادمة .
 


يشار الى ان اللاعب مؤنس دبور يبعتبر احد افضل مهاجمي الدوري الاوروبي بعد ان كان تألق مع فريقه زلتسبورغ في الدوري الاوروبي مسجلا 18 هدما  .




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