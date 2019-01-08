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انتخاب الهيئات في مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد



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في اجواء ديمقراطية ونزيهة ومميزة، فاز الطالب احمد أبو ربيع برئاسة مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد التابع لدائرة الثقافة، الرياضة والشباب في بلدية الناصرة.


اتّسمت الانتخابات في المجلس بالديمقراطية والنزاهة والتي ادلى فيها أعضاء المجلس بأصواتهم بشكل سرّي ومن ثم تم فرز الاصوات بحضور الجميع واعلان النتائج والتي أعرب من خلالها المتنافسون عن تقبل النتيجة بروح ديمقراطية واعدين بالعمل واستثمار الجهود لتحقيق أهداف ومطالب أعضاء المجلس والتعاون مع الموجهة من أجل الارتقاء نحو جيل يحب المدينة وأهلها. 


تمّت الانتخابات في المجلس على مرحلة واحدة حيث تنافس 16 مرشّح على المناصب التالية: (رئيس/ة المجلس، نائب رئيس/ة المجلس، سكرتير/ة المجلس، مراقب/ة المجلس، الناطق/ة بلسان المجلس).
نتائج الانتخابات كالتالي:

الطالب احمد أبو ربيع – رئيس المجلس البلدي من المدرسة الثانوية البلدية شنلر.

الطالبة عدن أبو النعاج – نائب رئيس المجلس البلدي من المدرسة المعمدانية.

الطالبة غنى عز الدين – سكرتيرة المجلس البلدي من مدرسة التيرسانطة. 

الطالب صلاح أبو ناجي – مراقب المجلس البلدي من مدرسة الفرنسيسكان.

الطالبة نورهان زعبي – الناطقة بلسان المجلس البلدي من مدرسة مسار.


خالد بطو مدير دائرة الثقاقة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة : يبارك انتخاب الهيئات في المجلس الطلابي البلدي ويتمنى لهم سنة مثمرة ملئها المثابرة بتكريس العمل على حب المدينة وأهلها الطيبين.


بدورها تتطرقت  موجهة مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد، السيدة هديل اسعيفان سيلاوي  وشدّدت على اهمية المنافسة العادلة التي تتغنى بقيم الاحترام من اجل خدمة طلاب المدينة عامة من خلال المجلس الطلابي البلدي وان المجلس على استعداد كامل لتبني جميع الأفكار التي ترفع من شأن المدينة عامة  والشبيبة خاصة.




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