الأحمد:, خطوات, متتالية, لتقويض, سلطة, حماس,

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غالبًا ما ينجح معلم بمحاولته وينتهي شجار بين تلاميذه بصلحة بينهم ,لكن في إحدى...
لاول مرة منذ بدء الحديث عن اهتمامات فرق اوروبية في اسبانيا وايطاليا وانجلترا ,...
بعد قرار نتانياهو امس بتجميد ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، أفادت وسائل...
في ام الفحم توفي الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما -ابن رئيس بلدية ام الفحم- اليوم...
بحث اولي من نوعه. قامت شعبه التخطيط الاستراتيجي لسلطة التنفيذ والجباية بنشر هذا...
اشتدت العاصفة "نورما"، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بواقع ثمانية سنتيمترات ونصف السنتيمتر بفضل الامطار...
لا زالت الثلوج تتساقط بين الفترة والاخرى في مجدل شمس في الجولان . وتشهد القرية...
تم صباح اليوم الثلثااء في منطثة السهل بمدينة طمرة هدم عزبة لعود ملكيتها لمواطن من...