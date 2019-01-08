ما, حقيقة, تدهور, الحالة, الصحية, لـ, “أحمد, زاهر”, ومنعه, من, المشي؟,

بعد أن ضجة وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للممثل المصري ​أحمد زاهر​ وعدم تمكنه من المشي لمدة 8 أشهر، خرج الأخير عن صمته لنفي الموضوع تماماً.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلا:”أول مرة أدخل على فايسبوك من شهر ونص تقريباً. أولاً عاوز أشكر كل الناس اللي سألت عليا.. كل الناس اللي نزلت بوستات واتمنولي الشفا.. شكراً من كل قلبي واطمنوا أنا دلوقتي الحمد لله زي الفل”.وتابع: “أما الناس اللي طلعوا إشاعات إني مش هارجع امشي تاني قبل ٨ شهور أحب أقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وأكبر دليل على إن كلامكم كدب إني الحمد لله والشكر لله زي الفل دلوقتي.. أما بخصوص الأخبار اللي انتشرت على بعض المواقع إني تعاقدت على مسلسل لمس أكتاف مع صديقي النجم ياسر جلال، فهذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة”.