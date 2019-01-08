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فيديو .. ابن ميسي بعيدا عن خطى أبيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي نجم برشلونة على حسابها الرسمي في "انستغرام" فيديو يظهر فيه نجل ميسي الصغير ماتيو يعزف على الطبول.



وتلقى ماتيو ميسي هدية بمناسبة أعياد الميلاد من زميل والده في الفريق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ليظهر ماتيو وهو مستمتع بالعزف على الطبول ويغني الروك أند رول.


وتعددت الفيديوهات التي نشرها ميسي وزوجته، يظهران فيها موهبة ماتيو للموسيقا والرقص بعيدا عن كرة القدم.


ويعد ماتيو البالغ 3 سنوات الابن الثاني لميسي إلى جانب طفليه تياغو بعمر6 أعوام وسيرو الذي لم يكمل العام.




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