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ماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل بعد الموت؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يموت يوميا 8 آلاف مستخدم في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، أي بمعدل 428 مستخدم في الساعة، الأمر الذي يفرض على الموقع اتخاذ إجراءات تنظيمية، تحسم مصير حسابات الراحلين عن عالمنا.

ولا يعد فيسبوك الموقع الوحيد في شبكات التواصل الذي يتخذ إجراءات بشأن حسابات المتوفين، إلا أن هذه الإجراءات تختلف قليلا بين شبكة وأخرى، وفق ما ذكر موقع "ديجيتال إنفورميشن ورلد" التقني.
وتتراوح الإجراءات بين قفل الحساب نهائيا وترك إشارة تظهر أن صاحبه قد فارق الحياة، كما تشمل الإجراءات تأمين "الإرث الرقمي" الذي يتركه المستخدمون.
فيسبوك
وفي "فيسبوك"، هناك خاصية تتيح نشر ملاحظة تؤكد رحيل الشخص تظهر في أعلى صفحة الحساب، ويمكن للمستخدمين أيضا عبر "الإعدادات" تخويل أصدقائهم أو أفراد عائلتهم، للتحكم بحساباتهم أو إلغاءها عقب وفاتهم.


ويستطيع الأصدقاء والأقارب إدارة الحساب عبر خاصية "legacy contact"، شريطة أن يختاره صاحب الحساب الأصلي ليديره بعد وفاته.


ولهذا الشخص صلاحيات مشاركة الأصدقاء بمنشورات جديدة، وإتاحة المجال أمام بقية الأصدقاء لكتابة رسائل التعزية، لكن فيسبوك يحتاج إلى دليل قاطع بشأن الوفاة ليفعّل هذه الخاصية.


 إنستغرام


تتطابق الإجراءات في هذا الموقع مع تلك المعتمدة لدى "فيسبوك"، ويطلب "إنستغرام" من الأصدقاء وأفراد العائلة إخطارهم بوفاة أحد المستخدمين من خلال إرسال بريد إلكتروني إليهم، يؤكد وفاته مع وثائق تثبت ذلك.


تويتر


وفقا لأنظمة موقع التدوين "تويتر"، يظل حساب الشخص المتوفى نشطا حتى يجري صديق أو قريب له اتصالا مع الموقع.


ويقول "تويتر" إنها سيحذف الحساب نهائيا من قاعدة بياناته بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، بعد أن يتم التحقق منه، وعقب إبراز نسخة من شهادة الوفاة وصورة من هوية الشخص الذي يقدم الطلب.


ومع ذلك، لن يكون بمقدور أي شخص استخدام حساب المتوفى، بصرف النظر عن العلاقة التي تربطه بالمستخدم.




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