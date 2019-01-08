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بشرط- اسرائيل ستُدخل الاموال القطرية الى القطاع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد قرار نتانياهو  امس بتجميد ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أنه من المتوقع وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة خلال يومين، أو مساء الخميس.


وقالت القناة العاشرة ، إن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، أبلغا حماس مساء أمس، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين.

وحسب القناة، فإن قطر ستحول الأموال إلى غزة، مساء الخميس المقبل، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع.


وكان وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان كتب في تويتر: "من العار أن يكون نتنياهو قد توصل الآن فقط إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضد نفسها، وآمل أن يكون هذا القرار مطلقا وغير مرتبط بالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل نتنياهو يجدد تحويل الأموال إلى حماس".




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