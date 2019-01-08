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پيلينچ لتنظيف الشعر وفروة الرأس من مواد طبيعية



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ايڤ روشيه تطرح: Anti Pollution مجموعة نباتية للشعر, للعناية, لترميم ومعالجة مكملة في فصل الشتاء. ملائمة لجميع انواع الشعر, تعتمد على بذور مورينچه التي تقلل من كمية الجزيئات الملوثة التي تلتصق بالشعر وتمنحه بريقاً وليونة. في المجموعة أكثر من 93% عناصر طبيعية.


في المجموعة 4 مستحضرات:

كريم حبيبات لتنظيف فروة الرأس والشعر:

پيلينچ لتنظيف الشعر وفروة الرأس يساعد على إبعاد جزيئات ملوثة ومضار البيئة. يُبطّئ الدهنيات على فروة الرأس ويدمج حبيبات مقَشّرة من مصدر طبيعي 100% تنظف فروة الرأس وملح من مادة طبيعية تقشّر وتشكل اساساً مغذياً يحمي الشعر.


تعليمات استعمال: مرة حتى مرتين في الأسبوع قبل غسل الشعر بالشامپو. وضع المادة على الجذور الرطبة, تدليك فروة الرأس والغسل جيداً.

السعر: 49 ش. - 150 مل.

شامپو ميسلر مطهّر:

يساعد على إبعاد جزيئات ملوّثة عن الشعر, يمنح بريقاً ونعومة للشعر. يحتوي على ميسلر - ميكرو نقاط تصطاد ملوّثات عن الشعر ويمكن غسلها. 

تعليمات استعمال: وضعه على شعر رطب وغسله جيداً.

السعر: 20 ش. - 300 مل.


خل منقي للشعر:

الغسل بالخل ينعّم الشعر المكشوف للملوثات والمضار البيئة. الرائحة الحلوة تجعل الشعر نضراً ومعطراً, ناعماً وبراقاً اكثر. الخل يزيد من البريق, الليونة وتنعم الشعر. يحتوي على مواد مضادة للتكلس التي تمنع تراكم التكلس على الشعر.

تعليمات استعمال: وضعه بعد غسل الشعر, الانتظار حوالي دقيقة وغسله جيداً.

السعر: 39 ش. - 150 مل.


مطري شعر مطهّر:

لجميع انواع الشعر, يقاوم تلوثات الطقس التي تؤدي الى بهتان الشعر وفقدان حيويته.

تعليمات استعمال: وضعه بعد غسل الشعر, الانتظار حوالي دقيقة وغسله جيداً.

السعر 20 ش. - 150 مل.

متوفر في شبكة حوانيت ايڤ روشيه في انحاء البلاد وفي حانوت اون لاين www.yevesrocher.co.il




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