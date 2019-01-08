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ام الفحم تفجع بوفاة الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما ابن رئيس البلدية بعد ان اصيب بوعكة صحية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في ام الفحم توفي الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما -ابن رئيس بلدية ام الفحم- اليوم الثلاثاء، بعد ان اصيب في وعكة صحية الاربعاء الماضي تم على اثرها نقله الى المستشفى، واليوم تم الاعلان عن وفاته. 


يشار الى ان محمد ابن 15 عاما اصيب في حادث دراجة هوائية قبل اكثر من 3سنوات تسببت له بغيبوبة طويلة واعاقة 


هذا وقد تم تشييع جثمان جدته الحاجة رقية (من جهة الام) ظهر اليوم




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