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رسميا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.



واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، اليوم، في العاصمة السنغالية دكار، لاختيار البلد المستضيف للـ"كان"، الذي يشارك فيه 24 منتخبا.


وكان على طاولة الاجتماع بلدان مرشحان، هما مصر وجنوب أفريقيا، حيث جرت زيارة الدولتين، في وقت سابق من الشهر الماضي، للوقوف على جاهتزيتهما.


وكان "الكاف" أعلن، الاثنين، تقديم موعد اجتماع لجنته التنفيذية إلى الثلاثاء بدلا من الأربعاء.


وكشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، في ديسمبر، أنه تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، إلى جانب ملاعب التدريبات، موضحا أن مصر تقدمت بالملف بعد التشاور مع الدول العربية الأعضاء في الكونفدرالية الأفريقية، والحصول على دعمها وموافقتها.


يشار إلى أن مصر استضافت البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 4 مرات آخرها عام 2006، مما يعني أن استضافة العام الحالي ستكون الخامسة، وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية.




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