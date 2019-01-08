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دول الشام في "مهب العاصفة".. وتحذيرات من الصقيع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اشتدت العاصفة "نورما"، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ الأحد الماضي، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وسط هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق وثلوج على المرتفعات.



وكانت العاصفة، التي أطلق عليها في لبنان اسم "نورما"، ضربت بلاد الشام ليل السبت الأحد إثر منخفض جوي قطبي، مما أدى إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في الأيام الماضية، على أن تشهد الساعات المقبلة مزيدا من الانخفاض.


وتسببت العاصفة في لبنان في سيول بالمناطق الساحلية وتساقط كثيف للثلوج على المناطق المرتفعة، حيث أفيد بقطع طرقات عدة واحتجاز أشخاص داخل مركباتهم، الأمر الذي استدعى تدخلا من فرق الإنقاذ، حسب ما قالت وسائل إعلام لبنانية.


 وتوقفت الدراسة في معظم المناطق اللبنانية وسط اشتداد قساوة وبرودة العاصفة نورما واستمرار تساقط الأمطار على الساحل لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات، لاسيما في نهري الزهراني والليطاني جنوبي البلاد.


وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس الثلاثاء "غائما مع رياح شديدة تتخطى الـ100كلم/س بخاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار..".


كما ستتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، وفق المصدر نفسه.


وأشارت مصلحة الأرصاد إلى انخفاض "درجات الحرارة بشكل بسيط وتساقط الثلوج على ارتفاع 800 م وتلامس ليلا الـ600 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية والشمالية.


سوريا.. درجات الحرارة أدنى من معدلاتها

وفي سوريا، توقعت مديرية الأرصاد الجوية بقاء "درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة".


وتوقعت أن "يكون الجو اليوم (الثلاثاء) غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق معظم المناطق ويكون الهطول غزيرا فوق المناطق الغربية والشمالية"، وسط تحذيرات من "تشكل السيول في المنخفضات والوديان ويكون ثلجيا فوق المرتفعات التي تزيد على 700 م وبدءا من 500 م فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء".



العاصفة "نورما" تضرب دول الشام.. أيام من الصقيع والثلوج

 وأشارت إلى أن الرياح ستكون "جنوبية غربية نشطة تتجاوز سرعة الهبات 85 كم في الساعة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية أحيانا والبحر عالي الموج".


وستبقى درجات الحرارة، الأربعاء، "أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية وليلا يكون الجو باردا ويحذر من تشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق".





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