هل, اقترب, موعد, زفاف, مي, حلمي, و, محمد, رشاد؟‎,

على ما يبدو أن زفاف الإعلامية المصرية ​مي حلمي​ من الفنان ​محمد رشاد​ أصبح قريبا، وعلى الرغم من أن علاقة الثنائي لا زالت غامضة وبعيدة عن الإعلام، إلاّ أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدالوا بعض الصور لحلمي التي نشرتها على صفحاتها.

وعلقت حلمي على الصور قائلة: “وكلما تقول تكون، فتخيل ما تشاء وقل ما تحب ان تبقى، واعلم انه سيحدث”، لتنهال عليها التعليقات التي تستنتج عودتها لرشاد بعد خلاف ادى الى إلغاء زفافهما قبل ساعتين من اتمامه.يذكر أن حلمي كانت قد وعدت المحبين بمفاجأة قريبا، قائلة: “هو يعلم وأنا أعلم أنه لا يوجد أعز منا علينا.. مفاجأة سارة في الطريق”.