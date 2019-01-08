تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 14:08:19 بشرط- اسرائيل ستُدخل الاموال القطرية الى القطاع |  2019-01-08 13:45:35 ام الفحم تفجع بوفاة الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما ابن رئيس البلدية بعد ان اصيب بوعكة صحية |  2019-01-08 13:43:06 تركيا.. الحمير عوضا عن الأكياس في المحلات التجارية! |  2019-01-08 13:07:47 سلطه التنفيذ والجباية - اثنان من كل ثلاثة مفلسين عرب يرجعان إلى دائرة الديون |  2019-01-08 13:03:51 رسميا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 |  2019-01-08 12:55:33 دول الشام في "مهب العاصفة".. وتحذيرات من الصقيع |  2019-01-08 12:57:46 هدف واحد يفصل ميسي عن رقم "غير مسبوق" بتاريخ الليغا |  2019-01-08 12:47:53 زلفة - اعتقال امرأة بشبهة حيازة مسدس وقطع سلاح |  2019-01-08 11:30:24 ارتفاع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 8.5 سنتيمتر |  2019-01-08 11:50:55 فيديو - ثلوج خفيفة تغطي شوارع مجدل شمس وبرد قارس |  2019-01-08 10:31:32 انقلاب بهاتف "آيفون" الجديد.. 3 كاميرات في الخلف |  2019-01-08 10:16:16 صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل |  2019-01-08 09:53:29 طمرة - هدم عزبة في منطقة السهل بحجة البناء غير المرخص |  2019-01-08 08:33:52 طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء" |  2019-01-08 08:32:57 9 تغييرات على تطبيق "واتس آب" خلال 2019 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل اقترب موعد زفاف مي حلمي و محمد رشاد؟‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



على ما يبدو أن زفاف الإعلامية المصرية ​مي حلمي​ من الفنان ​محمد رشاد​ أصبح قريبا، وعلى الرغم من أن علاقة الثنائي لا زالت غامضة وبعيدة عن الإعلام، إلاّ أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدالوا بعض الصور لحلمي التي نشرتها على صفحاتها.



وعلقت حلمي على الصور قائلة: “وكلما تقول تكون، فتخيل ما تشاء وقل ما تحب ان تبقى، واعلم انه سيحدث”، لتنهال عليها التعليقات التي تستنتج عودتها لرشاد بعد خلاف ادى الى إلغاء زفافهما قبل ساعتين من اتمامه.


يذكر أن حلمي كانت قد وعدت المحبين بمفاجأة قريبا، قائلة: “هو يعلم وأنا أعلم أنه لا يوجد أعز منا علينا.. مفاجأة سارة في الطريق”.




كلمات متعلقة

هل, اقترب, موعد, زفاف, مي, حلمي, و, محمد, رشاد؟‎,

تابعونــا

نسرين طافش بـ"لوك" جديد وترقص على أنغام "اتعلموا"..فيديو نسرين طافش بـ"لوك" جديد وترقص على أنغام "اتعلموا"..فيديو 2019-01-08 | 10:55:08

أثارت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ إعجاب متابعيها، بتغيير شكلها مع بدء العام...

ميسون أبو أسعد تتخطّى الحدود بـ”جامبسوت” كاشف وبلون الجلد ميسون أبو أسعد تتخطّى الحدود بـ”جامبسوت” كاشف وبلون الجلد 2019-01-08 | 08:36:58

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل للممثلة ميسون أبو أسعد....

الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة 2019-01-07 | 21:02:54

اطلقت الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي أغنيتها الجديدة "عصفور" من انتاج المنتج...

رانيا يوسف تستغل فستانها ”الفاضح” في مسابقة بين متابعيها رانيا يوسف تستغل فستانها ”الفاضح” في مسابقة بين متابعيها 2019-01-07 | 16:00:43

استغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل المثار بسبب إطلالاتها الجريئة، مدشنة...

ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل 2019-01-07 | 14:50:57

توجت خديجة بن حمو من ولاية أدرار جنوب غربي الجزائر بلقب ملكة جمال البلاد لسنة 2019،...

راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور 2019-01-07 | 13:12:58

سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى اليونان في أجازة عائلية مع زوجته جيهان،...

النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج 2019-01-07 | 12:15:30

اعربت الفنانة الكردية برواس حسين عن عشقها لفصل الشتاء، وقررت الاستمتاع بنزهة...

باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية 2019-01-07 | 09:08:36

خضع النجم السوري باسل خياط لجلسة تصوير جديدة، شاركته فيها زوجته ناهد زيدان، وذلك...

هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! 2019-01-06 | 20:19:45

تطل النجمة هيفا وهبي في حلقة خاصة واستثنائية مع الاعلامي هشام حداد ستحمل عنوان “La...

حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة 2019-01-06 | 09:32:19

هاجم المهندس حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب وحما الفنانة شيرين عبد الوهاب،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة عريس أمير ابو حسن الأقصى القدس المسجد يفتتح يختتم شهره العسل في عريسسكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام اعتقال شاب من الطيبة بشبهة الاعتداء على طبيب تهديدهخطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيمنح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامشفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةالنصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية تفتيش بيت قرية مجد الكروم تقلبه رأسا على عقب الشرطة استياء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com