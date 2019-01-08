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زلفة - اعتقال امرأة بشبهة حيازة مسدس وقطع سلاح



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض على إمرأة تبلغ من العمر 50 عاماً من سكان قرية زلفة ، بشبهة حيازة مسدس غير قانوني وقطع سلاح أخرى.

تواصلاً لنشاط الشرطة المبادر به للحد من ظاهرة حيازة وإستخدام الأسلحة غير القانونية بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، قام شرطيون سريون من مركز شرطة أم الفحم وأفراد من حرس الحدود قبل قليل بإجراء نشاط مبادر به - تفتيش في منزل في بلدة زلفة من خلاله تم ضبط مسدس وقطع سلاح غير قانونية أخرى.


تم إقاء القبض على صاحبة المنزل ، إمرأة تبلغ من العمر 50 عامًا تقريبًا ، فأحيلت الى التحقيق.

كما وستُحال المشتبهة غدا الى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفها على ذمة التحقيق.




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