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ارتفاع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 8.5 سنتيمتر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بواقع ثمانية سنتيمترات ونصف السنتيمتر بفضل الامطار التي هطلت بغزارة في المنطقة منذ يوم الاحد الماضي. 


ويبلغ منسوب المياه حاليا مترين وأربعة عشر سنتيمترا تحت الخط الأحمر الأسفل.




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