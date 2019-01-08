ارتفاع, منسوب, مياه, بحيرة, طبريا, بـ, 8.5, سنتيمتر,

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بعد قرار نتانياهو امس بتجميد ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، أفادت وسائل...
في ام الفحم توفي الفتى محمد سمير صبحي محاميد 15 عاما -ابن رئيس بلدية ام الفحم- اليوم...
بحث اولي من نوعه. قامت شعبه التخطيط الاستراتيجي لسلطة التنفيذ والجباية بنشر هذا...
اشتدت العاصفة "نورما"، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
لا زالت الثلوج تتساقط بين الفترة والاخرى في مجدل شمس في الجولان . وتشهد القرية...
تم صباح اليوم الثلثااء في منطثة السهل بمدينة طمرة هدم عزبة لعود ملكيتها لمواطن من...
كشفت القناة العبرية العاشرة، مساء الاثنين، أن آفي غاباي زعيم حزب العمل...
تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ والقرى العربية في هضبة الجولان ، صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا...