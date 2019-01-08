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فيديو - ثلوج خفيفة تغطي شوارع مجدل شمس وبرد قارس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لا زالت الثلوج تتساقط بين الفترة والاخرى في مجدل شمس في الجولان .


وتشهد القرية اجواء خاصة في ظل استمرار تساقط الثلوج التي غطت الشوارع والزقة ودفعت الاطفال الخروج للعب بين الثلوج .




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